Принудительно посаженный в Псковской области самолет оказался российским

19.04.19 10:46

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Российский легкомоторный самолет, а не иностранный самолет-нарушитель, был принудительно приземлен для разбирательства в Псковской области, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.

Таким образом, предположения о том, что это мог быть залетевший в воздушное пространство России иностранный легкомоторный самолет, не подтвердились.

"Российский легкомоторный самолет отклонился от своего маршрута и был приземлен с привлечением дежурных сил ПВО", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пятницу появилась информация о том, что российские военные накануне принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики.

"В воздушном пространстве России в Новгородской области накануне был замечен неопознанный самолет. Он двигался на низкой высоте и не отвечал на запросы с земли. С учетом характеристик полета, предположительно, воздушное судно попало на территорию России из соседнего прибалтийского государства с нарушением госграницы", - рассказал собеседник агентства "Интерфакс".

По его словам, "на перехват нарушителя была поднята авиация, включая истребитель".

В результате, как сообщил источник, самолет удалось принудить к посадке на ближайшем аэродроме в Псковской области.

Пилот самолета-нарушителя задержан. "Его личность, гражданство и цели полета устанавливаются", - сказал собеседник агентства.