Воронежский губернатор поставил задачу увеличения ВРП минимум на 5% в год

19.04.19 10:05

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил перед подчиненными задачу - обеспечить ежегодный рост валового регионального продукта (ВРП) не менее 5%, сообщает пресс-центр облправительства.

"Самая главная цифра - это рост ВРП, потому что на нем базируется экономика, а, соответственно, все наши социальные возможности. И то, что мы растем даже в непростых экономических условиях на 3% - это не плохо, но наша задача - минимум 5% роста ВРП в год. Будем с этой задачей справляться, и цифры, которые стимулируют к тому, чтобы делать все возможное для улучшения, - это уровень бедности", - цитирует пресс-служба А.Гусева.

По словам главы региона, показатель уровня бедности в Воронежской области - ниже среднероссийского и составляет 8% (12% - по России). Однако, по его мнению, необходимо добиваться снижения этого показателя по региону.

"Все равно цифра - слишком высокая, и наша задача - сделать так, чтобы и формальный уровень бедности уменьшился, и уровень жизни людей за счет повышения заработной платы неуклонно рос", - заключил А.Гусев.

Темпы роста ВРП в настоящее время оцениваются на уровне 102,8%. По итогам минувшего года объем ВРП впервые превысил уровень 900 млрд рублей.

Прогнозируется, что в текущем году ВРП превысит 1 трлн рублей, и область войдет в число 20-ти крупнейших субъектов РФ, формирующих объем добавленной стоимости свыше 1 трлн рублей.