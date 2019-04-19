Остановки "по требованию" исключат из расписания подмосковных поездов с 19 апреля

19.04.19 10:08

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Пригородные поезда Московской железной дороги (МЖД) с 19 апреля поменяют график движения из-за отмены остановок "по требованию", сообщает сайт компании.

"С 19 апреля 2019 года в графике движения пригородных поездов Московской железной дороги отменяется категория остановки "по требованию". Это касается всех маршрутов пригородных поездов, где действовала такая система (в Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Смоленской и Московской областях)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь пассажирам не придется связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.

В пресс-службе МЖД уточнили, что пригородные поезда на постоянной основе начнут останавливаться для посадки и высадки на остановках в соответствии с расписанием без предварительных заявок от пассажиров.

Так, в Подмосковье остановки "по требованию" отменяются на участках Кубинка-2 - Непецино, Куровская - Орехово-Зуево - Александров, Акулово - Детково, Поварово-2 - Кубинка-1.

"Это не только повысит качество обслуживания пассажиров, но и позволит им не пропустить необходимую остановку", - заключили в пресс-службе компании.