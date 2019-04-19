Володин и Матвиенко проведут Совет законодателей 24 апреля в Петербурге

19.04.19 10:18

© РИА Новости. Алексей Никольский

19 апреля. Interfax-Russia.ru - В Таврическом дворце Санкт-Петербурга 24 апреля состоится заседание Совета законодателей при Федеральном собрании РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

Проведут заседание сопредседатели Совета законодателей - спикеры Государственной Думы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Будут обсуждаться вопросы реализации послания президента России субъектами Федерации и дополнительные меры по сокращению дифференциации российских регионов по уровню их бюджетной обеспеченности.

Как отмечает пресс-служба, до заседания Совета законодателей традиционно пройдут заседания комиссий Совета и заседание президиума, на котором рассмотрят вопросы реализации послания президента в части развития ипотечного кредитования как меры поддержки семей с детьми, а также национальный проект в сфере образования.

Кроме того, 23 апреля в рамках Совета законодателей состоится семинар на тему "Практические рекомендации субъектам РФ по участию в национальных проектах. Взаимодействие с профильными министерствами".

В мероприятиях примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Татьяна Голикова, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков и председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Мероприятия пройдут в преддверии Дня российского парламентаризма, отмечаемого 27 апреля.