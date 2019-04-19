СПЧ: подземный пожар в карьере башкирского Сибая продолжается

19.04.19 10:21

© РИА Новости. Александр Лыскин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Окисление руды в карьере башкирского Сибая продолжается, процесс этот начался из-за пренебрежения мерами профилактики пожаров, и начался задолго до того, как ситуация получила широкую огласку, считает Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), эксперты которого в конце марта провели обследование карьера.

"Одна из возможных причин возникновения пожара - отказ от применения мер профилактики пожаров (заиливания или бетонирования отработанных камер) при добыче руды с высоким содержанием серы. Работы в последние годы (вероятно, после 2008 г.) велись без применения этих мер. Есть основания полагать, что процесс начался задолго до того, как ситуация стала публичной", - говорится в рекомендациях СПЧ руководству Башкирии, опубликованных на официальном сайте СПЧ.

Эксперты постоянной комиссии СПЧ по экологическим правам после спуска в чашу рудника сделали выводы о том, что горение руды в шахтах карьера продолжается.

"Реализованный проект (подтопления горных выработок карьера - ИФ) был рассчитан на подъем уровня воды на недостаточную высоту. Зафиксированы признаки продолжающегося горения руды в отработанных камерах, вероятно, горение происходит и в других камерах, предположительно на 469 и 439 горизонтах как вблизи северного, так и вблизи южного бортов карьера", - говорится в рекомендациях СПЧ.

Отмечается, что до полной ликвидации очагов тления возможны повышения концентрации сернистого газа в чаше карьера, а при неблагоприятных погодных условиях - превышения его ПДК в городе. Эксперты рекомендуют продолжить постоянный мониторинг состояния атмосферного воздуха в Сибае, в кратчайшие сроки разработать и реализовать проект дальнейшего подтопления шахт и, частично, чаши карьера.

Если подтопление всех очагов окажется невозможным, предлагается "рассмотреть другие варианты тушения или хотя бы временного подавления очагов, привлечь к этому дополнительных экспертов и дополнительные силы, немедленно информировать о принятых решениях население".

Правозащитники также требуют оценить последствия загрязнения воздуха для здоровья жителей Сибая.

В свою очередь, спускавшийся в карьер эксперт СПЧ Григорий Куксин отметил, что в городе по-прежнему фиксируются серьезные превышения по диоксиду серы.

"Люди продолжают жаловаться на симптомы отравлений. Из карьера все еще идет дым и газ. И очень важно, чтобы рекомендации были услышаны и выполнены как можно быстрее. К сожалению, даже, если все работы будут идти по нашим рекомендациям, остается риск, что воды может не хватить, что самые верхние очаги не получится затопить. И тогда нужно будет пробовать другими способами добиться окончательного тушения этого пожара", - написал он на своей странице в соцсети.

Ранее сообщалось о "беспрецедентных мерах" по частичному подтоплению дна сибайского карьера и подземных горизонтов горных выработок, которые должны были остановить тление руды. 26 марта 2019 года работы были закончены.

Эксперты совета по развитию гражданского общества и правам человека, спускавшиеся 27 марта 2019 года в карьер, сообщили, что обнаружены очаги тления выше уровня затопления.

Многочисленные жалобы жителей Сибая на загрязнение воздуха, связанное с тлением в чаше карьера, поступают с ноября 2018 года. С 12 декабря в городе введен режим повышенной готовности. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрация диоксида серы.

Сибайский карьер - один из самых крупных в мире, он представляет собой воронку глубиной порядка 500 метров и диаметром около 2 км. Открытая разработка месторождения прекращена более 10 лет назад.

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