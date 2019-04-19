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19.04.19 10:39
Сухая трава горит на площади более 10 гектаров под Тюменью
"В районе поселка Новотарманский в минувший четверг загорелась сухая трава на площади более 11 гектаров. Пожар до сих пор не потушен", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу сотрудник единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Тюменского района.
Он добавил, что утром в пятницу загорелась трава вблизи села Кулаково. "Пока еще не ясно, сколько составляет площадь возгорания",- отметил сотрудник ЕДДДС.
Между тем, жители Тюмени в соцсетях сообщают, что дым от горящей травы в полях под Кулаково виден во многих районах города.
В пресс-службе Главного управления МЧС по региону агентству сообщили, что пожары угрозы населенным пунктам не представляют.
По данным ГУ МЧС, с 19 апреля пожароопасный сезон в лесах объявлен в 17 районах области, а также в двух городских округах.
На территориях трех северных районах региона - Вагайского, Тобольского и Уватского - пожароопасный сезон в лесах будет установлен с 26 апреля.
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