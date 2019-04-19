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19.04.19 10:48
Рекультивацию челябинской городской свалки планируют начать в июле
"В июле начнем мероприятия, связанные с рекультивацией. Надеюсь, там будет холм с травой", - сказал А. Текслер на экологическом форуме в Челябинске в пятницу.
Свалка в Челябинске площадью 74 га действовала с 1949 года и была закрыта в сентябре 2018 года. Согласно последним исследованиям, за полвека свалка накопила около 18 млн кубометров отходов.
Рекультивацией объекта будет заниматься ФГУП "РосРао" (предприятие госкорпорации "Росатом").
На рекультивацию в 2019-2021 годах регион получит из федерального бюджета 2,9 млрд рублей, из них 500 млн рублей - в текущем году.
Технический этап рекультивации свалки планируется провести к началу саммитов стран Шанхайской организации содружества (ШОС) и БРИКС, которые будут проходить в 2020 году.
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