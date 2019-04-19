Яровая подготовила законопроект, освобождающий от налогов матпомощь студентам до 4 тыс. рублей

19.04.19 10:53

© РИА Новости. Игорь Маслов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект об освобождении от налогообложения материальной помощи до 4 тысяч рублей нуждающимся студентам, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Автором законопроекта выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, по данному вопросу в Госдуму обращался также Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея.

Поправки в Налоговый кодекс предлагают освободить от налога суммы материальной помощи, оказываемой учебным заведением студентам, курсантам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

"На встрече со студентами в Хабаровске председатель первичной студенческой профсоюзной организации Дальневосточного госуниверситета путей сообщения обратился ко мне с просьбой о восстановлении социальной справедливости и решении вопроса об освобождении матпомощи студентам от налогообложения", - рассказала И.Яровая.

"Сегодня материальная помощь в сумме не более 4 000 рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряду других категорий",- пояснила автор документа.

При этом, по ее словам, вузы и колледжи также выделяют средства и на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам.

"По своей правовой природе, такая материальная помощь обучающимся не отличается от материальной помощи сотрудникам, однако, подлежит обложению НДФЛ. Это действительно несправедливо, поэтому, после детальной проработки вопроса мною разработан проект закона, который, в случае принятия, освободит студентов и аспирантов от уплаты налога с материальной помощи, не превышающей 4 000 рублей, которая выплачивается вузом или колледжем нуждающимся студентам", - отметила И.Яровая.

По словам вице-спикера Госдумы, ею уже проведена работа по согласованию законопроекта с Федеральной налоговой службой, Минфином, и законопроект получил предварительную поддержку профильных ведомств и фракции "Единая Россия".

Она отметила, что этот законопроект безусловно является социальным, и его принятие ожидает студенческое сообщество.