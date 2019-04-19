Избежать банкротства: "ГАЗ" попросил у государства почти 30 млрд рублей
  
Беспрецедентные меры не помогли: частичное подтопление сибайского карьера не остановило тление руды
   
В масштабах страны: реновацию жилья могут провести по всей стране
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
19.04.19 10:53

Яровая подготовила законопроект, освобождающий от налогов матпомощь студентам до 4 тыс. рублей

© РИА Новости. Игорь Маслов
19 апреля. Interfax-Russia.ru - В Госдуму внесен законопроект об освобождении от налогообложения материальной помощи до 4 тысяч рублей нуждающимся студентам, сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Автором законопроекта выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, по данному вопросу в Госдуму обращался также Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея.

Поправки в Налоговый кодекс предлагают освободить от налога суммы материальной помощи, оказываемой учебным заведением студентам, курсантам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

"На встрече со студентами в Хабаровске председатель первичной студенческой профсоюзной организации Дальневосточного госуниверситета путей сообщения обратился ко мне с просьбой о восстановлении социальной справедливости и решении вопроса об освобождении матпомощи студентам от налогообложения", - рассказала И.Яровая.

"Сегодня материальная помощь в сумме не более 4 000 рублей в год, оказываемая работодателями своим работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, освобождается от налогообложения. Также не подлежат налогообложению стипендии студентов, аспирантов, ординаторов и ассистентов-стажеров, слушателей подготовительных отделений вузов и ряду других категорий",- пояснила автор документа.

При этом, по ее словам, вузы и колледжи также выделяют средства и на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам.

"По своей правовой природе, такая материальная помощь обучающимся не отличается от материальной помощи сотрудникам, однако, подлежит обложению НДФЛ. Это действительно несправедливо, поэтому, после детальной проработки вопроса мною разработан проект закона, который, в случае принятия, освободит студентов и аспирантов от уплаты налога с материальной помощи, не превышающей 4 000 рублей, которая выплачивается вузом или колледжем нуждающимся студентам", - отметила И.Яровая.

По словам вице-спикера Госдумы, ею уже проведена работа по согласованию законопроекта с Федеральной налоговой службой, Минфином, и законопроект получил предварительную поддержку профильных ведомств и фракции "Единая Россия".

Она отметила, что этот законопроект безусловно является социальным, и его принятие ожидает студенческое сообщество.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.04.19 11:23
Собянин: операторам предложено изменить систему проката велосипедов в Москве
.
  19.04.19 11:12
В Москве заменили старые устройства видеонаблюдения на HD-камеры
.
  19.04.19 11:10
Все застройщики Москвы подали заявки на получение эскроу
.
  19.04.19 09:04
Суд отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи
.
  19.04.19 08:38
Бригада медиков доставила Дмитрия Быкова самолетом в Москву
.
  19.04.19 08:31
Военную технику для Парада Победы перебазируют в Москву
.
  18.04.19 14:28
Репетиции парада Победы пройдут в Москве 29 апреля, 4 и 7 мая
.
  18.04.19 11:38
Велопрокат в Москве начнет работать на следующей неделе
.
  18.04.19 11:09
Москву избавят от газонных заборов
.
  18.04.19 10:39
Отопление в Москве отключат в конце апреля - начале мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket