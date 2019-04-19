ГАИ планирует ввести дифференцированную оценку знаний на водительских экзаменах

19.04.19 10:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Госавтоинспекция планирует к 2020 году начать оценивать ошибки на теоретических экзаменах по степени возможных рисков в реальных ситуациях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ.

"Система дифференцированной оценки в зависимости от степени влияния экзаменационной задачи на безопасности дорожного движения также прорабатывается в рамках проводимой работы. Предполагается, что неверные ответы на экзаменационные задачи будут расцениваться по степени возможных рисков в случае принятия такого неверного решения в реальной ситуации", - сказали в ведомстве.

Как пояснили в пресс-центре, в случае указания кандидатом в водители неверного ответа в условной ситуации, где принятие неверного решения спровоцирует дорожно-транспортное происшествие, экзамен будет завершен.

Также, добавили в МВД, прорабатываются вопросы расширения количества экзаменационных задач, их систематизации по принадлежности к определенной категории транспортных средств. "Таким образом, при проведении, например, экзамена по категории "А" экзаменационный билет будет состоять из задач, относящихся к проверке теоретических знаний управления мототранспортными средствами, при сдаче экзамена по категории "ВЕ" - будут проверяться теоретические знания управления составом транспортного средства", - рассказали в ведомстве.

Также рассматривается вопрос изменения действующей системы выставления оценки по результатам теоретического экзамена.

Все данные нововведения планируется ввести к 2020 году, сообщили в пресс-центре.