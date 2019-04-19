Первые фонтаны заработали в Петербурге

19.04.19 11:02

© РИА Новости. Алексей Даничев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - В Петербурге открылся сезон фонтанов, сообщает пресс-служба "Водоканала" в пятницу.

В 10:00 начал работу фонтан в Ново-Манежном сквере, затем был запущен "Шар" на Невском проспекте, фонтаны у Казанского собора и у Воронихинской решетки.

В субботу начнут работу фонтаны на Восточном и Западном лучах в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга, на 3-й Красноармейской улице, на набережной реки Фонтанка у дома 30 и в Александровском парке.

В воскресенье заработают сразу пять фонтанов: в сквере у Зимнего дворца, в Александровском саду у Адмиралтейства, два фонтана в пешеходной зоне на 7-й линии Васильевского острова. В этот же день включат и "Маяк" в парке имени 300-летия Санкт-Петербурга.

До конца апреля будут запущены фонтаны в Смольном и Никольском садах, "Мальчик с уткой" в Таврическом саду и "Путти" во Введенском саду, фонтаны у Нахимовского училища на Петровской набережной, у дворца спорта "Юбилейный", на Румянцевской площади, поилка на Сенной площади и ряд других.

В День Победы по традиции начнет сезон большой фонтанный светомузыкальный комплекс на площади Ленина перед Финляндским вокзалом.

Сейчас в хозяйственном ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" находится 105 фонтанов. Всего в сезоне 2019 года будут работать 50 фонтанов. 55 будут находиться на реконструкции или капитальном ремонте.

В этом году будут восстановлены фонтаны в саду имени 30-летия Октября и Любашинском саду, а также скульптура "Мальчик и гуси" на проспекте Королева, 31, которые были выбраны петербуржцами во время опроса.

"ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" обращается к горожанам и гостям Санкт-Петербурга с просьбой относиться к фонтанам бережно и не засорять их. Попадание в воду мусора, моющих средств и других загрязнителей может привести к повреждению оборудования фонтанов, а значит, к необходимости проведения профилактических и ремонтных работ", - говорится в сообщении.