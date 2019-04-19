Доходы губернатора Поморья в 2018 году выросли до 5,4 млн рублей

19.04.19 11:07

© РИА Новости. Владимир Трефилов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Архангельской области Игорь Орлов отчитался о доходах за 2018 год.

Как следует из декларации, размещенной на сайте правительства региона, общая сумма доходов главы Поморья за прошлый год составила 5,4 млн рублей (4,7 млн рублей - в 2017 году).

В долевой собственности у губернатора Архангельской области - дом площадью 103,3 кв.м и участок в 800 кв.м, в обоих случаях И.Орлов владеет одной третью недвижимости. Кроме того, он владеет Mercedes-Benz ML 2010 года выпуска.

Супруга губернатора Татьяна Орлова задекларировала доход в размере 13,8 тыс. рублей. Доходы 2017 года, когда у неё было задекларировано 1,7 млн рублей, объясняли в правительстве региона продажей автомобиля Lexus GX460. В 2018 году она владела автомобилем Lexus ES250. У неё два земельных участка площадью 1,2 тыс. и 400 кв.м, жилой дом площадью 317,4 кв.м и хозяйственная постройка. В долевой собственности - также треть дома и участка, указанных в декларации губернатора.

Все объекты недвижимости, принадлежащие семье И.Орлова, находятся на территории РФ.