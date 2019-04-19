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19.04.19 11:07
Доходы губернатора Поморья в 2018 году выросли до 5,4 млн рублей
Как следует из декларации, размещенной на сайте правительства региона, общая сумма доходов главы Поморья за прошлый год составила 5,4 млн рублей (4,7 млн рублей - в 2017 году).
В долевой собственности у губернатора Архангельской области - дом площадью 103,3 кв.м и участок в 800 кв.м, в обоих случаях И.Орлов владеет одной третью недвижимости. Кроме того, он владеет Mercedes-Benz ML 2010 года выпуска.
Супруга губернатора Татьяна Орлова задекларировала доход в размере 13,8 тыс. рублей. Доходы 2017 года, когда у неё было задекларировано 1,7 млн рублей, объясняли в правительстве региона продажей автомобиля Lexus GX460. В 2018 году она владела автомобилем Lexus ES250. У неё два земельных участка площадью 1,2 тыс. и 400 кв.м, жилой дом площадью 317,4 кв.м и хозяйственная постройка. В долевой собственности - также треть дома и участка, указанных в декларации губернатора.
Все объекты недвижимости, принадлежащие семье И.Орлова, находятся на территории РФ.
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