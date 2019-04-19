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19.04.19 11:10

Все застройщики Москвы подали заявки на получение эскроу

© РИА Новости. Григорий Сысоев
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Все московские застройщики подали заявки на получение финансирования по счетам эскроу, заявил в пятницу заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров.

"К настоящему моменту все московские застройщики подали заявки в аккредитованные банки на оформление эскроу-счетов и переход на новую систему финансирования в связи с изменением в долевом законодательстве", - сказал А.Гончаров журналистам.

По его словам, заявки девелоперов в настоящее время рассматриваются, однако ожидания по итогам рассмотрения позитивные.

"Мы призываем застройщиков не тянуть с подачей таких заявок. Надо отдать должное, что дисциплина у столичных девелоперов очень высокая", - добавил зампредседателя комитета.

При это Александр Гончаров отметил, что в "пограничной зоне" в связи с переходом на систему проектного финансирования находится каждый десятый столичный застройщик.

"Стоит отметить, что у населения нет снижения доверия к институту долевого строительства. Статистика 2018 года и первого квартала этого свидетельствует о том, что москвичи доверяют этому механизму финансирования стройки. Вместе с тем, около 10% столичных застройщиков находится в "пограничной ситуации" в связи с изменением механизмов финансирования", - сказал А.Гончаров журналистам.

Он добавил, что, по предварительным оценкам комитета, около 30% столичных застройщиков смогут безболезненно перейти на механизм проектного финансирования, еще около 60% застройщиков смогут работать по старым схемам.

"Эти застройщики смогут работать в старой парадизе и будут продолжать привлекать денежные средства по договорам долевого участия", - заключил А.Гончаров.

В РФ реализуется план поэтапного отказа по замещению средств граждан, привлекаемых для строительства многоквартирных домов, банковским кредитованием и иными формами финансирования. С 1 июля 2019 года российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Эскроу-счет - механизм, позволяющий размещать средства дольщиков на специальном счете в банке, на котором денежные средства будут храниться до завершения строительства объекта. Застройщики, использующие эскроу-счета для оплаты по договорам долевого участия, получат кредит банка, достаточный для завершения строительства, и будут освобождены от уплаты взносов в компенсационный фонд. К таким застройщикам предъявляются упрощенные требования, которые отражены в №214-ФЗ.

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