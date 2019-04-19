В Москве заменили старые устройства видеонаблюдения на HD-камеры

19.04.19 11:12

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы обновили почти 90% камер городской системы видеонаблюдения, им на смену пришли современные HD-камеры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы в пятницу.

"На смену старым устройствам с характеристиками 4cif (разрешение 704 на 576 пикселей) приходят HD-камеры (1280 на 720 пикселей). Разрешающая способность новых камер выше более чем в два раза. В Москве обновили 89% камер городской системы видеонаблюдения", - сказали в пресс-службе.

"Безусловно, на первом месте стоят обеспечение безопасности и розыск правонарушителей. Специальные алгоритмы видеоаналитики также помогают автоматизировать контроль за уборкой и благоустройством придомовых территорий", - цитирует пресс-служба слова начальника отдела городского видеонаблюдения департамента информационных технологий Москвы Дмитрия Головина.

По его словам, кроме того, камеры с высоким качеством изображения помогают проводить трансляции массовых мероприятий на портале "Окно в город" и показывать москвичам и туристам разные уголки столицы. Например, в марте прошли трансляции с 14 площадок масленичных гуляний, добавил он.