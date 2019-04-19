ЦБ разрешит использовать биометрические данные в ритейле и других отраслях

19.04.19 11:15

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Данные Единой биометрической системы (ЕБС) планируется разрешить использовать не только в финансовом секторе, но и в других отраслях, сообщил и.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин.

"У нас есть базовый закон, где, собственно, прописан весь этот механизм, это 149-й федеральный закон об информации, и мы сейчас как раз в этом законе предусматриваем приложение, которое позволит использовать биометрию для всех ситуаций при предоставлении любых услуг, которые не ограничены законодательством сейчас, на основе договора об отношениях между оператором Единой биометрической системы и организацией, которая такой сервис будет предоставлять", - сказал И.Зимин на форуме Финтех 2019 газеты "Ведомости".

Он отметил, что есть много потенциальных потребителей таких данных. "Это и ритейл, и государственные услуги, и транспорт, и нотариусы, и с аэропортами тоже очень актуально, и иные услуги, в том числе и финансовые, в том числе страховые", - пояснил И.Зимин.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2018 года в России заработала Единая биометрическая система.

Механизм удаленной идентификации позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно. Для этого необходимо пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке, который зарегистрирует клиента в ЕСИА и ЕБС, сняв биометрические данные (изображение лица и запись голоса). В дальнейшем для дистанционного получения услуг в новом банке гражданину нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.