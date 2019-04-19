Избежать банкротства: "ГАЗ" попросил у государства почти 30 млрд рублей
  
Беспрецедентные меры не помогли: частичное подтопление сибайского карьера не остановило тление руды
   
В масштабах страны: реновацию жилья могут провести по всей стране
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
19.04.19 11:15

ЦБ разрешит использовать биометрические данные в ритейле и других отраслях

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Данные Единой биометрической системы (ЕБС) планируется разрешить использовать не только в финансовом секторе, но и в других отраслях, сообщил и.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин.

"У нас есть базовый закон, где, собственно, прописан весь этот механизм, это 149-й федеральный закон об информации, и мы сейчас как раз в этом законе предусматриваем приложение, которое позволит использовать биометрию для всех ситуаций при предоставлении любых услуг, которые не ограничены законодательством сейчас, на основе договора об отношениях между оператором Единой биометрической системы и организацией, которая такой сервис будет предоставлять", - сказал И.Зимин на форуме Финтех 2019 газеты "Ведомости".

Он отметил, что есть много потенциальных потребителей таких данных. "Это и ритейл, и государственные услуги, и транспорт, и нотариусы, и с аэропортами тоже очень актуально, и иные услуги, в том числе и финансовые, в том числе страховые", - пояснил И.Зимин.

Как сообщалось ранее, с 1 июля 2018 года в России заработала Единая биометрическая система.

Механизм удаленной идентификации позволяет гражданам получать финансовые услуги дистанционно. Для этого необходимо пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке, который зарегистрирует клиента в ЕСИА и ЕБС, сняв биометрические данные (изображение лица и запись голоса). В дальнейшем для дистанционного получения услуг в новом банке гражданину нужно будет пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера с использованием камеры и микрофона.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.04.19 11:23
Собянин: операторам предложено изменить систему проката велосипедов в Москве
.
  19.04.19 11:12
В Москве заменили старые устройства видеонаблюдения на HD-камеры
.
  19.04.19 11:10
Все застройщики Москвы подали заявки на получение эскроу
.
  19.04.19 09:04
Суд отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи
.
  19.04.19 08:38
Бригада медиков доставила Дмитрия Быкова самолетом в Москву
.
  19.04.19 08:31
Военную технику для Парада Победы перебазируют в Москву
.
  18.04.19 14:28
Репетиции парада Победы пройдут в Москве 29 апреля, 4 и 7 мая
.
  18.04.19 11:38
Велопрокат в Москве начнет работать на следующей неделе
.
  18.04.19 11:09
Москву избавят от газонных заборов
.
  18.04.19 10:39
Отопление в Москве отключат в конце апреля - начале мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket