Экологи-волонтеры оценят состояние водоемов Подмосковья

19.04.19 11:18

© РИА Новости. Антон Денисов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Общественный экологический десант Подмосковья проведет в апреле марафон по охране водных объектов Московской области, сообщает пресс-служба Минэкологии региона

"Фонд общественного экологического развития "Без рек как без рук" выступил с инициативой проведения экомарафона по охране водных объектов региона. Проект пройдет в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности, которые начинаются с 15 апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оценка водоемов будет проведена в Красногорске, Подольске, Домодедове, Видном, Жуковском, Балашихе и Мытищах. Экомарафон представляет собой серию однодневных акций, пропагандирующих инновационные технологии в области экомониторинга водных объектов и бережное отношение к экологии рек, добавили в пресс-службе областного ведомства.

"В ходе экомарафона будет осуществляться непрерывное исследование основных гидрохимических параметров воды с помощью автономного экологического поста, установленного на реке. Результаты анализов участники мероприятия смогут увидеть на экране в режиме онлайн в виде диаграмм и графиков, демонстрирующих соответствие или отклонение от норм", - уточнили в ведомстве.

Там же подчеркнули, что мониторинг речной воды даст возможность сопоставить гидрохимические показатели в Москве-реке выше и ниже по течению, проследить влияние мегаполиса на качество воды, а также оценить результаты реабилитации малых рек Подмосковья по сравнению с теми, где она еще не проведена.

Кроме того, проведение экомарафона поможет повысить уровень ответственности местного бизнеса в области охраны окружающей среды, создать работающий механизм контроля за сбросами, привлечь молодежь к природоохранной деятельности, а также содействовать экологическому просвещению и ответственности за природу родного края.