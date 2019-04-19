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Собянин: операторам предложено изменить систему проката велосипедов в Москве

© РИА Новости. Виталий Белоусов
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Система городского велопроката в Москве, возможно, претерпит изменения: велосипеды можно будет оставлять не только на станциях проката, но и на специальных парковках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Возможно, нынешняя модель сервиса начинает изживать себя. Станции велопроката функционируют хорошо, но у них высокая стоимость и дорогое обслуживание, размещение требует много времени, да и не везде есть свободные площадки, а запросов очень много", - написал С.Собянин на своем личном сайте в пятницу.

По его словам, зачастую станции проката находятся в отдалении от потенциальных пользователей.

"В некоторых городах мира развивается альтернативная модель - бесстанционный прокат, когда велосипед можно оставить в любом месте, заблокировав с помощью электронного замка. Но на практике не все так просто. Бесстанционный прокат приведет к тому, что площади у станций метро, центральные улицы, входы университеты и крупные бизнес-центры будут захламлены тысячами брошенных велосипедов", - сказал мэр.

Он считает более перспективной модель сервиса, когда велосипед можно оставить, прикрепив специальным замком к специальной городской велопарковке.

"Велопарковки - компактнее станций. Их можно установить гораздо больше, в любом районе - вплоть до МКАД и за МКАДом, но так, чтобы велосипеды никому не мешали. Мы протестировали эту модель работы с самокатами в 2018 году. И теперь будем предлагать операторам попробовать её и для велосипедов", - сказал С.Собянин.

В прошлом году в прокате работало 4120 велосипедов и 430 станций, а число поездок превысило 4,25 млн. Среднее время поездки составляло 21 минуту, каждым велосипедом пользовались 6 раз в сутки.

В этом году будет добавлено 100 новых станций проката и 1000 велосипедов. Прокат придет в Алтуфьевский, Дмитровский районы, Западное Дегунино, Капотню, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево.

Кроме того, количество электровелосипедов в этом году увеличится в 1,5 раза - до 390 штук с 18 станциями, где их можно и оставить, и зарядить. Также в городе будет работать прокат более 10 тыс. самокатов, а также до 100 электроскутеров.

Велопрокат в этом сезоне заработает с 25 апреля, в тестовом режиме - с 20 апреля.

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