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19.04.19 11:26
Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы ЛПХ
Соответствующее поручение в числе других дано по итогам встречи с представителями среднего и малого бизнеса в Перми 2 апреля и размещено на сайте правительства.
Согласно документу, легализация возможна за счет вовлечения ЛПХ в сельскохозяйственную кооперацию или использования налогового режима "Налог на профессиональный доход".
Предложения в правительство должны быть представлены к 15 мая 2019 года.
Как не раз заявляли специалисты и эксперты аграрного рынка, необходимость этой работы связана с тем, что в настоящее время некоторые ЛПХ представляют собой по сути товарные хозяйства.
По данным Всероссийской сельхозпереписи 2016 года, на хозяйства населения приходится 42% поголовья крупного рогатого скота, 17% - свиней, 42% - овец, 79% - коз, 88% - кроликов, 16% - кур, 87% - уток, 84% - гусей, 27% - индейки. Личные подсобные хозяйства являются основными производителями картофеля (68% по итогам 2018 года) и овощей (56,5%).
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