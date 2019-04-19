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Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы ЛПХ

© РИА Новости. Александр Кондратюк
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и корпорации МСП разработать механизмы легализации работы личных подсобных хозяйств граждан (ЛПХ).

Соответствующее поручение в числе других дано по итогам встречи с представителями среднего и малого бизнеса в Перми 2 апреля и размещено на сайте правительства.

Согласно документу, легализация возможна за счет вовлечения ЛПХ в сельскохозяйственную кооперацию или использования налогового режима "Налог на профессиональный доход".

Предложения в правительство должны быть представлены к 15 мая 2019 года.

Как не раз заявляли специалисты и эксперты аграрного рынка, необходимость этой работы связана с тем, что в настоящее время некоторые ЛПХ представляют собой по сути товарные хозяйства.

По данным Всероссийской сельхозпереписи 2016 года, на хозяйства населения приходится 42% поголовья крупного рогатого скота, 17% - свиней, 42% - овец, 79% - коз, 88% - кроликов, 16% - кур, 87% - уток, 84% - гусей, 27% - индейки. Личные подсобные хозяйства являются основными производителями картофеля (68% по итогам 2018 года) и овощей (56,5%).

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