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ВНИРО отказался от планов по вылову косаток в 2020 году, утверждают экологи

Фото корреспондента "Интерфакс-Дальний Восток" Инги Веланской
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) исключил из списка общедопустимого улова водных биоресурсов на 2020 год косаток, сообщает региональная общественная организация (РОО) "Экологическая вахта Сахалина".

По ее данным, днем в пятницу "Эковахта" получила письмо от директора по научной работе ВНИРО О.Булатова, в котором он сообщил, что "принято решение об исключении косаток, отлавливаемых в научных и культурно-просветительских целях, из материалов ОДУ на 2020 год".

"Письмо ВНИРО написано в ответ на обращение "Эковахты Сахалина" с описанием многочисленных нарушений при проведении органами Росрыболовства общественных обсуждений по материалам общего допустимого улова (ОДУ) морских млекопитающих в 2020 г. Отказ от вылова косаток в 2020 году - большая победа всего экологического движения России", - отмечают экологи.

В то же время они сообщают, что от планов на вылов белух в 2020 году Росрыболовство пока не отказывается.

Как сообщалось, резолюцией руководителя федерального агентства по рыболовству (ФАР) Ильи Шестакова в дальневосточных филиалах ВНИРО в пятницу были перенесены на неопределенное время общественные слушания по ОДУ морских млекопитающих на 2020 год.

По информации "Эковахты", на 2020 год на Дальнем Востоке был заявлен вылов 10 косаток и 282 белух. В то же время, по его данным, в материалах ОДУ на вылов морских млекопитающих на 2020 год, которые собираются вынести на общественные слушания на Сахалине, указан рекомендуемый вылов в культурно-просветительских целях 36 дельфинов (белобокий, афалина и гринда).

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы и поместили их в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела.

В настоящее время начата подготовка к тому, чтобы отпустить этих китов.

В 2019 году вылов косаток и белух запрещен.

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