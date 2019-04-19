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19.04.19 11:34
Пять случаев кори зарегистрированы в ханты-мансийском Сургуте
"С 17 по 18 апреля в Сургуте зарегистрировано пять случаев заболевания, по предварительным данным, корью, четверо из них - дети. Все заболевшие госпитализированы", - сказал сотрудник ведомства.
По его словам, заболевшие приехали в Сургут в гости из Казахстана, где контактировали с больными корью. Все заболевшие не привиты.
В настоящее время определен круг лиц, которые контактировали с заболевшими, им делают прививки.
Ранее сообщалось о случаях заболевания корью в Нягани и Октябрьском районе ХМАО, где с начала текущего года заболели более 20 человек.
В связи со случаями "завоза" кори на территорию региона санитарно-противоэпидемическая комиссия ХМАО объявила с 1 апреля вакцинацию жителей округа, не имеющих прививок.
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