Пять случаев кори зарегистрированы в ханты-мансийском Сургуте

19.04.19 11:34

© РИА Новости. Саид Царнаев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Несколько случаев заболевания корью зарегистрировано в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в управлении Роспотребнадзора по ХМАО в пятницу.

"С 17 по 18 апреля в Сургуте зарегистрировано пять случаев заболевания, по предварительным данным, корью, четверо из них - дети. Все заболевшие госпитализированы", - сказал сотрудник ведомства.

По его словам, заболевшие приехали в Сургут в гости из Казахстана, где контактировали с больными корью. Все заболевшие не привиты.

В настоящее время определен круг лиц, которые контактировали с заболевшими, им делают прививки.

Ранее сообщалось о случаях заболевания корью в Нягани и Октябрьском районе ХМАО, где с начала текущего года заболели более 20 человек.

В связи со случаями "завоза" кори на территорию региона санитарно-противоэпидемическая комиссия ХМАО объявила с 1 апреля вакцинацию жителей округа, не имеющих прививок.