Минкультуры: зарубежные коллекции получат госиммунитет на выставках в РФ

19.04.19 11:43

© РИА Новости. Сергей Пятаков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Минкультуры разработало законопроект, предоставляющий иммунитет коллекциям, которые будут привозить в Россию.

"Мы предлагаем распространять государственный иммунитет не только на государственные коллекции, но и на частные, чтобы они были неприкосновенны", - сказал глава Минкультуры РФ Владимир Мединский на пресс-конференции в Москве в пятницу.

"Законопроект мы направили на согласование в Минфин, Минэк, он дорабатывается, надеюсь, в течение этого года будет поддержан", - добавил он.