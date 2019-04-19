Избежать банкротства: "ГАЗ" попросил у государства почти 30 млрд рублей
  
Беспрецедентные меры не помогли: частичное подтопление сибайского карьера не остановило тление руды
   
В масштабах страны: реновацию жилья могут провести по всей стране
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
12.03.19   16:52

14.12.18   16:51

26.11.18   16:08
 
Главные события
19.04.19 11:50

Самый богатый депутат Петербурга заработал полмиллиарда рублей в 2018г

© РИА Новости. Илья Питалев
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Самым состоятельным депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга по итогам 2018 года стал коммунист Александр Рассудов, заработавший более 500 млн рублей.

Сведения о доходах опубликованы на сайте Законодательного собрания.

Больше всех в 2018 году заработал А.Рассудов (КПРФ), бывший председатель совета директоров ГК "Лидер Групп": его доход составил более 513 млн рублей. Совместно с женой депутат владеет тремя квартирами и земельными участками общей площадью 93 тыс. кв.м., а также автомобилем Mercedes GL350. Модель Volvo S80 в автопарке коммуниста сменилась на Range Rover. Супруга А.Рассудова владеет апартаментами в Испании.

Годом ранее А.Рассудов также стал самым состоятельным депутатом Петербурга, задекларировав 843,5 млн рублей дохода.

Высокими доходами отметился и председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания Максим Яковлев (ЛДПР): он заработал 14,3 млн рублей. В собственности парламентария две квартиры, дом с земельным участком, автомобиль Porsche Boxster и мотовездеход Honda.

Глава постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Сергей Никешин ("Единая Россия") задекларировал 11,1 млн рублей, три гаража и автомобиль Mercedes Benz 350 ML. В пользовании депутата находится принадлежащая жене квартира, а также дом с земельными участками.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров в 2017 году заработал 4 млн рублей (в 2017 году - 3,9 млн рублей). Согласно декларации, у него в пользовании находится квартира площадью 50,6 кв.м., а три дачных участка исчезли из декларации - ранее на них обратили внимание журналисты "Новой газеты". В гараже спикера по-прежнему числится автомобиль ГАЗ 2411 "Волга".

Самый скромный доход по-прежнему декларирует самый молодой депутат Заксобрания - Виктор Сысоев из ЛДПР. В 2018 году он заработал 1,9 млн рублей (в 2017 году - 1,8 млн рублей). Также, судя по декларации, В.Сысоев женился. Ездит народный избранник на Hyundai i30. Чуть больше В.Сысоева заработал единоросс Дмитрий Тугов, который водит Mercedes Benz E500.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  19.04.19 11:23
Собянин: операторам предложено изменить систему проката велосипедов в Москве
.
  19.04.19 11:12
В Москве заменили старые устройства видеонаблюдения на HD-камеры
.
  19.04.19 11:10
Все застройщики Москвы подали заявки на получение эскроу
.
  19.04.19 09:04
Суд отклонил иск родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи
.
  19.04.19 08:38
Бригада медиков доставила Дмитрия Быкова самолетом в Москву
.
  19.04.19 08:31
Военную технику для Парада Победы перебазируют в Москву
.
  18.04.19 14:28
Репетиции парада Победы пройдут в Москве 29 апреля, 4 и 7 мая
.
  18.04.19 11:38
Велопрокат в Москве начнет работать на следующей неделе
.
  18.04.19 11:09
Москву избавят от газонных заборов
.
  18.04.19 10:39
Отопление в Москве отключат в конце апреля - начале мая


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket