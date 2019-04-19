Самый богатый депутат Петербурга заработал полмиллиарда рублей в 2018г

19.04.19 11:50

© РИА Новости. Илья Питалев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Самым состоятельным депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга по итогам 2018 года стал коммунист Александр Рассудов, заработавший более 500 млн рублей.

Сведения о доходах опубликованы на сайте Законодательного собрания.

Больше всех в 2018 году заработал А.Рассудов (КПРФ), бывший председатель совета директоров ГК "Лидер Групп": его доход составил более 513 млн рублей. Совместно с женой депутат владеет тремя квартирами и земельными участками общей площадью 93 тыс. кв.м., а также автомобилем Mercedes GL350. Модель Volvo S80 в автопарке коммуниста сменилась на Range Rover. Супруга А.Рассудова владеет апартаментами в Испании.

Годом ранее А.Рассудов также стал самым состоятельным депутатом Петербурга, задекларировав 843,5 млн рублей дохода.

Высокими доходами отметился и председатель бюджетно-финансового комитета Заксобрания Максим Яковлев (ЛДПР): он заработал 14,3 млн рублей. В собственности парламентария две квартиры, дом с земельным участком, автомобиль Porsche Boxster и мотовездеход Honda.

Глава постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Сергей Никешин ("Единая Россия") задекларировал 11,1 млн рублей, три гаража и автомобиль Mercedes Benz 350 ML. В пользовании депутата находится принадлежащая жене квартира, а также дом с земельными участками.

Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров в 2017 году заработал 4 млн рублей (в 2017 году - 3,9 млн рублей). Согласно декларации, у него в пользовании находится квартира площадью 50,6 кв.м., а три дачных участка исчезли из декларации - ранее на них обратили внимание журналисты "Новой газеты". В гараже спикера по-прежнему числится автомобиль ГАЗ 2411 "Волга".

Самый скромный доход по-прежнему декларирует самый молодой депутат Заксобрания - Виктор Сысоев из ЛДПР. В 2018 году он заработал 1,9 млн рублей (в 2017 году - 1,8 млн рублей). Также, судя по декларации, В.Сысоев женился. Ездит народный избранник на Hyundai i30. Чуть больше В.Сысоева заработал единоросс Дмитрий Тугов, который водит Mercedes Benz E500.