Минстрой посодействует взаимодействию крымских банков и застройщиков

19.04.19 11:58

© РИА Новости. Сергей Венявский

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Министерство строительства и ЖКХ РФ готово всячески способствовать налаживанию взаимодействия между крымскими застройщиками жилья и представленными в регионе банками, уполномоченными работать с эскроу-счетами.

Как сообщает пресс-служба ведомства, об этом заявил замминистра Никита Стасишин 18 апреля во время круглого стола "Проектное финансирование в сфере жилищного строительства", прошедшего в Ялте.

В Крыму в настоящее время осуществляют строительство с привлечением денежных средств граждан 28 застройщиков по 53-м проектам. Из них 40 проектов подпадают под действие критериев, а 13 - перейдут на новую схему финансирования строительства.

В Севастополе по ДДУ работают 16 застройщиков, реализующих 27 проектов строительства. Из них 20 проектов смогут достраиваться по старым правилам, остальные будут завершать строительство в соответствии с новым законодательством.

Пи этом на полуострове только два банка уполномочены осуществлять проектное финансирование жилищного строительства.

"Вопрос взаимодействия банков и застройщиков нужно рассмотреть детально, понять, почему возникают сложности. Нельзя допустить, чтобы из-за плохой коммуникации участников рынка объемы жилищного строительства в Крыму и Севастополе упали. Минстрой России готов оказывать необходимую поддержку в выстраивании взаимодействия между застройщиками банками, если это необходимо региональным властям", - заявил Н.Стасишин.

Замминистра напомнил, что недавно были разработаны методические рекомендации для определения оптимальных процедур взаимодействия уполномоченных банков и застройщиков при переходе на проектное финансирование объектов долевого жилищного строительства с использованием счетов эскроу. В документе указывается перечень и объем информации, рекомендованной банкам и застройщикам для успешного взаимодействия в рамках нового законодательства о долевом строительстве.