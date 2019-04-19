Госдума приняла закон, возвращающий всем шахтерам-пенсионерам пайковый уголь

19.04.19 12:01

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Госдума приняла в третьем чтении закон, расширяющий перечень получателей бесплатного пайкового угля для шахтеров-пенсионеров, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Ростовской области.

"До последнего времени федеральный закон не позволял получать пайковый уголь тем людям, которые отработали десять лет на государственном предприятии угольной промышленности и достигли пенсионного возраста либо после процедуры банкротства, либо после приватизации предприятия", - цитируются в сообщении слова первого заместителя председателя Заксобрания региона, председателя комитета по социальной политике Сергея Михалева.

Отмечается, что поводом для принятия закона стала инициатива именно ростовских депутатов.

В 2005 году были внесены поправки в федеральное законодательство, исключающие из льготополучателей тех шахтеров, которые выходили на пенсию с приватизированных предприятий, из-за чего складывалась ситуация, что живущие в соседних домах пенсионеры-шахтеры с одинаковым стажем работы были в разных условиях. Одни получали от государства бесплатный уголь, а вторые были вынуждены его покупать. Теперь несправедливость исправлена, подчеркивается в пресс-релизе.

"После того, как принятый Госдумой законопроект обретет статус федерального закона, количество получателей пайкового угля увеличится почти на 9 тысяч человек в 22 регионах России, в первую очередь в Кузбассе и в Ростовской области. На Дону получателями бесплатного пайкового угля станут более 1600 жителей", - говорится в сообщении.