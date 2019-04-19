Пограничники открыли огонь по лодке с нарушителями в Каспийском море

19.04.19 12:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Трое жителей Дагестана задержаны в районе острова Укатный в раскатной части Каспийского моря сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области, сообщает пресс-служба управления в пятницу.

"При помощи авиации ФСБ России обнаружили маломерное плавсредство типа "Байда", с подвесным лодочным двигателем "Ямаха-350". На борту судна находились три человека. При приближении двух катеров на воздушной подушке к лодке нарушители попытались таранить один из пограничных катеров", - говорится в сообщении.

На сигналы об остановке судно не реагировало, и пограничники вывели мотор лодки из строя выстрелом из АК-74, при этом никто не пострадал.

В лодке были обнаружены две ставные сети для лова рыбы осетровых видов общей длиной примерно 50 метров.