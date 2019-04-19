|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.04.19 12:08
Снег и ветер над Сибирью нарушили пути перелетных птиц
По данным специалистов парка, неожиданный снегопад, начавшийся 16 апреля, застал врасплох мигрирующих птиц некоторых видов, которые обычно пролетали мимо территории "Шушенского бора" к местам традиционных гнездовий.
"Непогода заставила задержаться в Горном лесничестве парка редких для этой территории птиц, обычно считающихся пролетными. Среди них варакушка, красноспинная горихвостка, лапландский подорожник, овсянка-ремез, певчий дрозд и другие", - пояснили в пресс-службе.
Специалисты парка предполагают, что как только ураганный ветер стихнет и снег растает, птицы продолжат свое путешествие к местам гнездовий.
|
Interfax-Russia.ru – Суд перевел обвиняемого в мошенничестве основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста. Он намерен вернуться к работе в театре.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket