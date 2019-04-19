Снег и ветер над Сибирью нарушили пути перелетных птиц

19.04.19 12:08

© РИА Новости. Владимир Вяткин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники нацпарка "Шушенский бор" (Красноярский край) зафиксировали на территории резервата несколько нехарактерных для него видов перелетных птиц, "приземлившихся" из-за непогоды, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе парка.

По данным специалистов парка, неожиданный снегопад, начавшийся 16 апреля, застал врасплох мигрирующих птиц некоторых видов, которые обычно пролетали мимо территории "Шушенского бора" к местам традиционных гнездовий.

"Непогода заставила задержаться в Горном лесничестве парка редких для этой территории птиц, обычно считающихся пролетными. Среди них варакушка, красноспинная горихвостка, лапландский подорожник, овсянка-ремез, певчий дрозд и другие", - пояснили в пресс-службе.

Специалисты парка предполагают, что как только ураганный ветер стихнет и снег растает, птицы продолжат свое путешествие к местам гнездовий.