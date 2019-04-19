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19.04.19 12:53

Основной акционер банка "Югра" Хотин задержан по делу о растрате 7,5 млрд рублей

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Мажоритарный акционер банка "Югра" Алексей Хотин задержан по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей учреждения, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк "Югра" в сумме 7,5 млрд рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), в том числе в отношении мажоритарного акционера банка Алексея Хотина", - сказала С.Петренко "Интерфаксу" в пятницу.

По ее словам, совместно с сотрудниками ФСБ и МВД проведены мероприятия, в результате которых А.Хотин задержан.

"В ближайшее время следствием планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - сказала С.Петренко.

Она добавила, что уголовное дело расследуется главным управлением по расследованию особо важных дел ведомства.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что в Кремле не комментируют задержание А.Хотина.

"Я не могу ничего прокомментировать. Это же следственные органы, это к нам не имеет никакого отношения", - сказал Д.Песков журналистам.

ЦБ с 10 июля 2017 года ввел в "Югре" временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов и мораторий на удовлетворение требований кредиторов (что является страховым случаем). Лицензию у "Югры" ЦБ отозвал с 28 июля 2017 года.

Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк "Югра" банкротом. Активы банка на эту дату составили 34,007 млрд рублей, обязательства - 194,868 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что активы банка на дату отзыва лицензии составляли 197,2 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей, то есть "дыра" составляла 2,1 млрд рублей. После проведения обследования временной администрацией "дыра" в капитале "Югры" выросла до 143 млрд рублей (активы составляли 56,3 млрд рублей, обязательства - 199,3 млрд рублей).

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории РФ с выплатами вкладчикам около 173 млрд рублей. Банк "Югра", основным собственником которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100".

А.Хотину принадлежит также ряд нефтяных активов, в том числе Exillon Energу.

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