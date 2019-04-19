Вертолет МЧС вылетел на север Камчатки для эвакуации белого медведя

19.04.19 12:15

© РИА Новости. Михаил Успенский

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Вертолет, предоставленный МЧС России по просьбе губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, вылетел в Олюторский район для эвакуации бродящего там белого медведя, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На борту МИ-8 находятся охотоведы, ветеринары и спасатели, задача которых обеспечить безопасность жителей населенных пунктов Тиличики и Корф и перевезти белого медведя на Чукотку", - говорится в сообщении.

Затраты на топливо для вертолета власти Камчатки компенсируют из краевого бюджета.

"Путь в одну сторону только до Тиличиков займет не менее пяти часов. Еще около трех часов лететь из Олюторского района до Чукотки", - цитирует пресс-служба заместителя председателя краевого правительства - министра специальных программ и по делам казачества региона Сергея Хабарова.

Он отметил, что в пятницу на Камчатку прибыл опытный охотовед из Хабаровска со снотворным в необходимой для белого медведя дозировке.

"Сама операция по перевозке камчатского Умки, как его прозвали жители края, запланирована на 20 апреля. Для ее проведения аэропорт в Корфе будет работать и в выходные дни", - сказал краевой зампред.

Планируется, что белого медведя выпустят на территории Чукотского автономного округа у мыса Наварин.

Как сообщалось, белый медведь с 14 апреля бродит вблизи поселков Тиличики и Корф Олюторского района на севере Камчатки. По сообщениям местных жителей, хищник истощен. Специалисты считают, что на Камчатке краснокнижный зверь выжить не сможет.

Белый медведь - близкий родственник бурого медведя. Второй по величине сухопутный хищник планеты после гребнистого крокодила. Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России. Медленное размножение и большая смертность молодняка делают этого зверя легко уязвимым.