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19.04.19 12:26
Минкультуры РФ надеется получить 2,2 млрд руб на безопасность музеев
"На решение проблем, связанных с противопожарной и технической безопасностью, мы заявили дополнительное финансирование с текущего года в размере 2,2 миллиарда. Сейчас находимся в дискуссии с министерством финансов, 350 млн рублей уже подтверждено предварительно", - сказал В.Мединский на пресс-конференции в пятницу.
Он надеется, что после пожара в соборе Парижской Богоматери Минфин согласится выделить такие средства.
Проверка музеев продлится до 1 июля.
Также В.Мединский заявил, что угроза музейному фонду летом существует только в крупных музеях: "Можно слышать иногда от представителей музейного сообщества о появлении угроз музейному фонду из-за избыточной посещаемости. Признаю, что эта проблема бывает актуальна в летний сезон для крупных музеев, например, Петергофа, Эрмитажа, Царского села, Музеев Кремля. Но для абсолютного большинства музеев проблема совершенно надуманная. Музеи созданы для просвещения. Склады из них делать неправильно", - сказал министр.
В.Мединский также сообщил, что посещаемость федеральных музеев возросла, а их доходы за шесть лет увеличились в 2,5 раза.
"Федеральные музеи показали рост доходов от оказания платных услуг плюс 150% за шесть лет - с 6,2 до 15,5 млрд рублей", - сказал В.Мединский на пресс-конференции в Москве в пятницу.
По его словам, за последние шесть лет государственные инвестиции в федеральные музеи выросли на 70%, с 10,3 млрд рублей в 2012 году до 17,5 млрд рублей в прошлом году.
Он отметил, что "финансовый оборот отрасли культуры в последние годы неуклонно растет, достиг 3 трлн рублей, столько средств вращается в сфере культуры по всей стране".
"Эти результаты свидетельствуют о том, что культура становится все более и более весомым компонентом экономики. Это большая индустрия, которая приносит инвестиции, привлекает туристов, выполняет не только просветительскую и образовательную, но и большую позитивную экономическую роль играет", - сказал В.Мединский.
Посещаемость музеев, по его словам, составляет 150 млн человек (с учётом, что некоторые ходят по несколько раз - это не каждый житель России).
"Можно слышать иногда от представителей музейного сообщества о появлении угроз музейному фонду из-за избыточной посещаемости. Признаю, что эта проблема бывает актуальна в летний сезон для крупных музеев, например, Петергофа, Эрмитажа, Царского села, Музеев Кремля. Но для абсолютного большинства музеев проблема совершенно надуманная. Музеи созданы для просвещения. Склады из них делать неправильно", - сказал министр.
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