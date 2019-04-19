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Законодательство по налогу на доход самозанятых уточнят для пресечения злоупотреблений

© РИА Новости. Михаил Мордасов
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан, запущенный в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, показал ряд злоупотреблений этим режимом со стороны юрлиц, осенью законодательство может быть уточнено, чтобы избегать в дальнейшем таких ситуаций, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы, как договорились, проанализируем за полугодие опыт работы по четырем субъектам. Уже выявлено несколько ситуаций. Например, многие предприятия, реструктуризируя свой бизнес, создают целую серию из своих работников - самозанятых, тем самым оптимизируя свое налогообложение. Не годится так. Эти нюансы требуют совершенствования законодательства, которое есть. Мы все вопросы проанализируем и осенью внесем изменения в законодательство в парламент", - сказал он, выступая на выездном совещании по реализации трех курируемых им нацпроектов ("Международная кооперация и экспорт", "Производительность труда и поддержка занятости", "Развитие МСП") в Тюмени.

Первый вице-премьер также отметил, что пока еще нет решения, будет ли в дальнейшем распространено на всей территории РФ право вводить у себя налог на профессиональный доход или только расширен список субъектов РФ.

Ранее А.Силуанов дал поручение Минфину, ФНС и другим заинтересованным ведомствам распространить налог на профессиональный доход на все регионы страны с 2020 года.

"У нас есть показатели по количеству людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве, и там включаются в это число и самозанятые, и эксперимент, который у нас действительно проходит - в течение года мы должны оценить его результаты - уверен, что мы распространим действие этого механизма на другие субъекты, и другие субъекты точно так же смогут воспользоваться этим механизмом с тем, чтобы вывести людей в легальное поле, чтобы они могли легально работать, получать кредиты, платить все платежи и так далее. Этот эксперимент, уверен, что получит поддержку и в других субъектах РФ", - заявил он на Сочинском инвестиционном форуме.

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан начался 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Им могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц). Кроме того, налогоплательщики смогут по желанию платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.

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