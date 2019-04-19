В Кремле сожалеют, что США не ответили на инициативу РФ о недопущении ядерной войны

19.04.19 12:50

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 апреля. Interfax-Russia.ru - В Кремле сожалеют, что США не дают ответ на российскую инициативу о принятии совместного заявления по недопущению ядерной войны, равно как и на другие предложения Москвы о сотрудничестве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона передавала целый ряд инициатив Вашингтону, в том числе и в плане стратегической безопасности, и стратегической стабильности, взаимодействия в борьбе с киберпреступностью и так далее, и тому подобное, я не буду их все перечислять", - сказал он журналистам в пятницу.

Пресс-секретарь президента отметил, что "все эти российские инициативы и предложения, по сути, оставлены без ответа, американцы не хотят сотрудничать".

Так он ответил на вопрос, как в Кремле расценивают отказ Вашингтона отвечать на инициативу РФ о необходимости принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности.

"Это также вызывает у нас сожаление, ибо это в корне не соответствует интересам наших двух стран и интересам всего Земного шара", - сказал Д.Песков.

Газета "Коммерсант" сообщила в пятницу, что Москва предложила Вашингтону принять на высшем уровне совместное заявление по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности. "Проект соответствующего документа был передан американской стороне еще в октябре 2018 года. В нем говорилось, что в "ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". Подобные заявления ранее принимались во времена холодной войны при Леониде Брежневе. Ответа со стороны США на новую инициативу России нет до сих пор", - говорится в материале газеты.