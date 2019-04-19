Суд по иску зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" начнется на Сахалине 23 мая

19.04.19 13:03

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Южно-Сахалинский городской суд назначил на 23 мая первое судебное заседание по иску зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает в пятницу региональная общественная организация (РОО) "Экологическая вахта Сахалина".

Активисты оспаривают решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух, а также бездействие Росприроднадзора в принятии решения о выпуске животных из китовой тюрьмы в бухте Средней в Приморском крае.

По данным РОО, в пятницу в Южно-Сахалинском городском суде состоялось предварительное заседание по иску, на которое "явились представители компаний-отловщиков, включая директора ООО "Афалина" Алексея Решетова, а также представитель Росрыболовства".

"Росприроднадзор вместо своего представителя направил в суд ходатайство об отложении рассмотрения дела. Аналогично поступил и Петр Савчук, заместитель руководителя Росрыболовства, привлеченный судом в качестве самостоятельного ответчика - должностного лица", - говорится в сообщении.

Директор ООО "Афалина" заявил ходатайство не рассматривать иск, поскольку, по его мнению, "дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как затрагиваются экономические интересы компаний-отловщиков".

Стороны поспорили о праве собственности на "узников" китовой тюрьмы. "Отловщики считают косаток и белух своей собственностью, а истцы, опираясь на позицию Генеральной прокуратуры РФ, утверждали, что животные - это федеральная собственность", - отмечают экологи.

Стороны также подискутировали о необходимости привлечения к рассмотрению дела Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

"Пограничное управление в своем отзыве в суд полностью поддержало требования истцов и просило об удовлетворении иска, что явно не понравилось ответчикам и компаниям-отловщикам", - сообщает "Эковахта"

Все ходатайства суд отклонил.