Власти Приамурья планируют отдать международный терминал аэропорта Благовещенск в концессию

19.04.19 13:09

© РИА Новости. Виталий Аньков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области намерены объявить конкурс на заключение концессионного соглашения по международному терминалу аэропорта Благовещенск, чтобы на средства инвестора реконструировать объект, говорится в сообщении правительства области.

На совещании в правительстве в пятницу об этом заявил губернатор региона Василий Орлов. По итогам конкурса уже в следующем году победивший инвестор сможет приступить к реконструкции и эксплуатации аэропорта.

"По нашим расчетам соглашение повысит пропускную способность аэропорта на международных авиалиниях в 2,5 раза, увеличит к 2025 году объем международных авиаперевозок до 250 тыс. пассажиров в год. Что касается работников аэропорта, то концессионное соглашение предполагает перевод всего персонала предприятия в новую организацию", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности директора аэропорта Благовещенск Олега Жорова.

Власти Приамурья отмечают, что существующий международный терминал может принимать не более 80 пассажиров в час, что сдерживает развитие международных перевозок в регионе.

"Возможности решения проблемы упираются в недостаток финансирования. Федеральное правительство распространяет свои обязательства только на аэродромную инфраструктуру. Модернизацию пассажирских и грузовых терминалов должен проводить оператор аэропорта. К сожалению, на необходимую реконструкцию терминала в региональном бюджете нет средств", - заявил зампред регионального правительства Павел Матюхин.

Контроль над инфраструктурой власти намерены оставить за регионом. Директор регионального агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов отметил, что после окончания действия концессионного соглашения аэропорт остается в собственности Приамурья. "Но к тому времени инвестор поможет привлечь новые авиакомпании и маршруты, проведет реконструкцию терминала", - сказал П.Пузанов.

Как сообщалось, в феврале текущего года глава холдинга "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову" Виктора Вексельберга) Евгений Чудновский в ходе Сочинского инвестиционного форума заявил, что аэропорт Благовещенска готовят к реконструкции с привлечением частных инвестиций. "Необходимо сначала ликвидировать ФГУП, подготовить все имущество", а это год- полтора", - отмечал Е.Чудновский.

В 2015 году был объявлен конкурс на разработку проектной документации для реконструкции терминала внутренних авиалиний под международные для аэропорта Благовещенск. Победителем торгов была признана компания "Новая авиация" с предложением в 21 млн 60 тыс. рублей при начальной цене контракта 26 млн рублей.