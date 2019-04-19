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19.04.19 13:20

Самый богатый парламентарий Омской области в 2018г заработал почти 100 млн рублей

© РИА Новости. Антон Денисов
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Самый высокий доход за минувший год среди депутатов Законодательного собрания Омской области в размере 96,9 млн рублей задекларировал совладелец крупнейших торгово-развлекательных центров Омска и директор стройфирмы "АСК" Валерий Кокорин, говорится в материалах, размещенных на сайте регионального парламента.

Объем доходов за 2017 год у него был меньше - 81,9 млн рублей. Кроме того, согласно документам, В.Кокорин, баллотировавшийся в облпарламент в 2016 году по одномандатному округу, имеет в собственности 16 земельных участков, 2 жилых дома и еще один, строительство которого не завершено, а также другие здания и помещения.

Чуть меньше заработал единоросс, руководитель ООО "Омские кабельные сети" Дмитрий Павлов - 79,6 млн рублей (за 2017 год - 154,4 млн рублей). На третьей строчке с прибылью в 46,9 млн рублей - единоросс, директор по стратегическому развитию ООО "Основа Холдинг" Игорь Антропенко (в 2017 году - 36,2 млн рублей).

Доход руководителя производственного объединения "Иртыш" (входит в АО "Росэлектроника" ГК "Ростех") Владимира Березовского составил 13 млн рублей (16,9 млн в 2017 году). Генеральный директор АО "Высокие технологии" Дмитрий Шишкин заработал 16 млн рублей (10,7 млн рублей в 2017 году). Оба баллотировались в парламент в 2016 году по одномандатным округам.

Доход спикера Заксобрания Владимира Варнавского составил 8,6 млн рублей (8 млн рублей в 2017 году).

Депутат Сергей Калинин, баллотировавшийся по одномандатному округу, не предоставил сведения о доходах. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве и находится в московском СИЗО (вопрос о досрочном снятии с него полномочий будет рассмотрен депутатами после завершения проверки прокуратуры на предмет наличия счетов в иностранных банках - ИФ).

13 депутатов задекларировали доходы менее 1 млн рублей.

Самым бедным оказался депутат Сергей Головачев, избранный от партии "Единая Россия". В графе о доходах у него значится ноль. Вместе с тем он задекларировал два земельных участка площадью по 1 тыс. 200 м кв. каждый и квартиру в пользовании площадью 36,9 м кв. Доходы его супруги составили 207 тыс. рублей. Также за ней числятся две квартиры, земельный участок площадью 3 тыс. 755 м кв. и два автомобиля. В 2017 году у С.Головачева был заявлен доход в размере 19,9 тыс. рублей. Согласно информации областного парламента, до 2012 года он являлся генеральным директором ООО "Агрокомплекс "Ударный".

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", 15 апреля был зарегистрировано новое предприятие - ООО "Агроактивы", директором которого значится С.Головачев. Компания будет вести деятельность по складированию и хранению.

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