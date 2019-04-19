Улан-Удэ обновит трамвайный парк на 500 млн руб по программе развития ДФО

19.04.19 13:22

© РИА Новости. Георгий Зимарев

19 апреля. Interfax-Russia.ru - МУП "Управление трамвая" (Улан-Удэ) в этом году получит 12 трамваев на сумму 500 млн рублей, говорится в сообщении правительства Бурятии.

"Бурятия вошла в границы ДФО, и у нас есть программа, по которой мы финансируем города, в которых есть точки экономического роста, и Улан-Удэ таким является", - сказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в рамках рабочей поездки в пятницу в Бурятию.

Также в рамках программы развития Дальнего Востока будут заменены трамвайные пути, за ближайшие три года предстоит обновить 6,5 км, из которых 1,8 км в этом году.

Ранее мэрия Улан-Удэ сообщала, что программа развития Дальневосточного федерального округа поможет в обновлении трамвайных путей в городе, половина которых нуждается в капитальном ремонте. Так, в 2019 году из федерального бюджета на реконструкцию путей будет выделено 80 млн рублей. Дополнительно на эти цели в городскую казну может поступить еще 12 млн рублей из республиканского бюджета.

В 2020 и 2021 годах республика получит еще по 100 млн рублей на обновление трамвайного хозяйства Улан-Удэ.

В целом в городе проложено порядка 57 км трамвайных путей.