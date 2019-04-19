Правительство осенью может принять решение о продлении ФЦП по развитию Крыма

19.04.19 13:24

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство осенью может принять решение о продлении федеральной целевой программы по развитию Крыма после 2022 года, заявил курирующий регион вице-премьер Дмитрий Козак.

"В рамках федеральной целевой программы с целью экономического развития республики Крым и города Севастополя сегодня до 2022 года уже введены в эксплуатацию ключевые инфраструктурные объекты полуострова: электросетевой энергомост, магистральный газопровод, Симферопольская и Севастопольская теплоэлектростанции, а также более 70 объектов социальной сферы. Несмотря на колоссальные объемы финансирования, принято решение о реализации дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию полуострова. Это было совсем недавно", - напомнил Д.Козак.

"Соответствующие предложения должны быть сформированы уже к осени, после чего с учётом имеющихся финансовых ресурсов и объективных технологических возможностей строительной отрасли правительство примет решения о сроках реализации новых масштабных мероприятий", - сказал Д.Козак.

Он отметил, что в целом предложения сформированы, но их нужно детально проработать "с точки зрения финансовых и технологических возможностей построить их до 2022 года".

"Вполне возможно, что после этой проработки мы продлим федеральную целевую программу по развитию республики Крым", - отметил он.

Как сообщалось, крымская ФЦП принята правительством РФ в августе 2014 года. Изначально она была рассчитана до 2020 года.

В программу неоднократно вносились правки. В последний раз - в сентябре 2018 года, тогда ФЦП была продлена до 2022 года, а расходы на нее выросли почти на 5% - до 877,8 млрд рублей (в ценах соответствующих лет).

Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров в марте 2019 года сообщил журналистам, что финансирование по программе до 2022 года планируется увеличить еще на 50 млрд рублей из-за удорожания и корректировки ряда проектов. Таким образом, расходы могут вырасти еще примерно на 5,7% - до 927,8 млрд рублей.

Позже, в начале апреля, С.Назаров озвучил планы по продлению ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2025 года, при этом ее финансирование может вырасти на 200 млрд рублей. Таким образом, общий объем средств по программе превысит 1 трлн рублей.

12 апреля президент России Владимир Путин поручил правительству страны изыскать средства на продление ФЦП до 2025 года.