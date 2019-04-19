Минприроды выступает за создание единой схемы обращения с отходамим

19.04.19 13:27

© РИА Новости. Владимир Песня

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает необходимым проработать единую федеральную схему обращения с отходами.

"Конечно, нужна единая федеральная схема обращения с отходами, над чем нам предстоит очень серьезно поработать", - сказал Д.Кобылкин журналистам в Челябинске в пятницу.

Он также подчеркнул, что при реализации "мусорной реформы" нужно обращать внимание на опыт зарубежных коллег.

"Надо смотреть лучшие практики и подбирать то, что подходит для нашей страны. Для такой непростой по размерам страны, по территориям, по разным климатическим зонам. Это очень важно", - добавил Д.Кобылкин.

По словам министра, после общения с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером есть понимание, "что в районе границы с Башкирией есть вопросы, когда приходится мусор возить на довольно-таки большие расстояния внутрь Челябинской области".

"Хотя есть рядом Башкирия. И у Башкирии существуют такие же проблемы. Они готовы брать полигон в Челябинской области для того, чтобы сократить плечо доставки. (...) Здесь взаимовыгодная ситуация, ее надо рассмотреть. Рассмотреть должны мы в федеральном центре, потому что тут тяжело бывает договориться. Территории друг друга иногда не видят", - сказал Д.Кобылкин.