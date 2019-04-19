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19.04.19 13:31

Иркутская область планирует завести на север 80% угля по Лене

© РИА Новости. Павел Львов
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство Иркутской области в 2019 году по программе северного завоза планирует доставить в отдаленные территории более 100 тыс. тонн угля и 12 тыс. тонн нефтепродуктов, при этом 80% твердого и 30% жидкого топлива - по воде в навигационный период на реке Лене, сообщает пресс-служба облправительства.

"Учитывая неблагоприятную гидрологическую обстановку, складывающуюся на реках Ленского бассейна, необходимо завершить доставку топлива не позднее 1 июля", - говорится в сообщении.

Для этого, отмечает пресс-службы, в городе Усть-Кут, в котором находится Осетровский порт - главный перевалочный пункт на реке Лене - до 10 мая будет сформирован запас топлива к началу навигации.

"В областном бюджете на выполнение Северного завоза предусмотрено 1,32 млрд рублей, авансом уже выделено около 500 млн рублей для закупки топлива", - уточняет пресс-служба.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вскрытие реки Лены и ее притоков ожидается в апреле-мае, возможно, на 1-3 дня раньше срока. По прогнозу, максимальные уровни воды могут быть ниже нормативных, что может затруднить навигацию в Ленском бассейне.

В 2018 году в рамках Северного завоза в отделенные территории Иркутской области было доставлено 112,7 тыс. тонн топлива - 100,2 тыс. тонн угля и 12,5 тыс. тонн нефтепродуктов. Более 70% твердого топлива было отгружено в навигационный период и пришло к местам назначения 29 июня.

Ранее сообщалось, что последние четыре года навигация по реке Лена в Иркутской области и Якутии проходила в условиях маловодья, в связи с чем для судов вводились ограничения по осадке. Это выражалось в меньшем объеме единовременной загрузки - суда брали на борт лишь треть от максимально возможной погрузки.

Осетровский речной порт (входит в ГК "Старвей") расположен на левом берегу Лены. Это единственный порт Ленского бассейна, сообщающийся с железной дорогой. Он является стратегическим для "северного завоза". Порт обеспечивает перевозку до 80% грузов для северных районов Иркутской области, Якутии и прибрежных морских арктических районов от Хатанги до Колымы.

ГК "Старвей" предоставляет транспортно-логистические услуги в регионах России, образована в 2011 году Феликсом Любашевским - одним из основателей и президентом нефтесервисной компании "Интегра".

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