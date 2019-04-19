Депутаты Ангарска отказались отправить в отставку мэра по требованию губернатора

19.04.19 13:35

© РИА Новости. Антон Денисов

18 апреля. Interfax-Russia.ru - Депутаты думы города Ангарск на заседании в пятницу отказались удовлетворить требование губернатора Иркутской области об отставке мэра Сергея Петрова, подозреваемого в коррупционных нарушениях.

"Сегодня на заседании думы депутаты проголосовали единогласно против отставки С.Петрова", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе городской думы.

По словам сотрудника пресс-службы, в голосовании принимали участие 19 депутатов. Еще пять, которые отсутствовали на заседании думы, отправили письма в поддержку данного решения.

Ранее сообщалось, что в марте текущего года губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в думу Ангарска заявление с требованием об отставке мэра. Причиной такого решения стали допущенные С.Петровым нарушения коррупционного законодательства.

Комиссия по противодействию коррупции в Иркутской области установила факты предоставления мэром Ангарска недостоверных и неполных сведений о доходах, а также выявила конфликт интересов при исполнении им должностных обязанностей. Так, администрацией Ангарска был заключен ряд муниципальных контрактов с фирмами, доверительным управляющим которых является сын С.Петрова.

Сам С.Петров отрицает факт коррупционных нарушений и называет сведения о них "информационно-политическим давлением". Он утверждает, что созданная им в 1992 году строительная компания на время полномочий мэра передана в доверительное управление. Контракты на строительство стадиона "Ермак" и школы в Ангарске заключены "в строгом соответствии процедурам закупок, с выполнением всех требований открытых конкурсов".

Ангарск является третьим по величине городским округом в Иркутской области после Иркутска и Братска. В нем проживают более 220 тыс. человек.