Доходы главы НАО в 2018г снизились более чем вдвое - до 3,9 млн рублей

19.04.19 13:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский отчитался о доходах за 2018 год.

Как следует из документа, размещенного на официальном портале администрации региона, задекларированный доход А.Цыбульского в прошлом году составил 3,9 млн рублей, что на 61% меньше его заработка в 2017 году (10 млн рублей).

Губернатор по-прежнему владеет квартирой площадью 64 кв. м. Также у А.Цыбульского находятся в пользовании две квартиры площадью 78 и 56 кв.м.

Кроме того, в пользовании несовершеннолетнего ребенка А.Цыбульского также находится квартира площадью 78 кв. м.

Все имущество губернатора НАО находится в России.

28 сентября 2017 года А.Цыбульский был назначен врио губернатора НАО. 1 октября 2018 года он вступил в должность главы региона.