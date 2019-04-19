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19.04.19 13:42
Доходы главы НАО в 2018г снизились более чем вдвое - до 3,9 млн рублей
Как следует из документа, размещенного на официальном портале администрации региона, задекларированный доход А.Цыбульского в прошлом году составил 3,9 млн рублей, что на 61% меньше его заработка в 2017 году (10 млн рублей).
Губернатор по-прежнему владеет квартирой площадью 64 кв. м. Также у А.Цыбульского находятся в пользовании две квартиры площадью 78 и 56 кв.м.
Кроме того, в пользовании несовершеннолетнего ребенка А.Цыбульского также находится квартира площадью 78 кв. м.
Все имущество губернатора НАО находится в России.
28 сентября 2017 года А.Цыбульский был назначен врио губернатора НАО. 1 октября 2018 года он вступил в должность главы региона.
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