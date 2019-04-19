Патрушев сообщил о сокращении числа терактов на Северном Кавказе

19.04.19 13:46

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 апреля. Interfax-Russia.ru - За год на Северном Кавказе количество преступлений террористической направленности уменьшилось с 17 до восьми, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Махачкале в пятницу.

"Итогом проделанной работы стало снижение в округе преступлений экстремистской направленности на 8% и почти в три раза (с 17 до восьми) преступлений террористической направленности", - заявил Н.Патрушев.

Он также отметил, что за год в СКФО пресечена деятельность 37 террористических ячеек, нейтрализовано 64 боевика.

"В результате принятых мер задержано 452 лица, имеющих отношение к террористической и экстремистской деятельности. В ходе специальных мероприятий и операций на территории СКФО нейтрализовано 64 боевика, задержаны и преданы суду 285 участников бандформирований. Пресечена деятельность 37 террористических ячеек",- заявил Н.Патрушев.

"Выявлены идеологи радикального ислама, занимавшиеся деструктивной и подрывной деятельностью, 44 из них привлечены к уголовной ответственности", - сказал секретарь Совбеза.