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19.04.19 13:46
Патрушев сообщил о сокращении числа терактов на Северном Кавказе
"Итогом проделанной работы стало снижение в округе преступлений экстремистской направленности на 8% и почти в три раза (с 17 до восьми) преступлений террористической направленности", - заявил Н.Патрушев.
Он также отметил, что за год в СКФО пресечена деятельность 37 террористических ячеек, нейтрализовано 64 боевика.
"В результате принятых мер задержано 452 лица, имеющих отношение к террористической и экстремистской деятельности. В ходе специальных мероприятий и операций на территории СКФО нейтрализовано 64 боевика, задержаны и преданы суду 285 участников бандформирований. Пресечена деятельность 37 террористических ячеек",- заявил Н.Патрушев.
"Выявлены идеологи радикального ислама, занимавшиеся деструктивной и подрывной деятельностью, 44 из них привлечены к уголовной ответственности", - сказал секретарь Совбеза.
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