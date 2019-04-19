Более 20 достопримечательностей пермской Нытвы появились на онлайн-картах

19.04.19 14:04

© РИА Новости. Юрий Кавер

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Волонтеры проекта "Прошагай город" прошли три туристических маршрута в городе Нытва (Пермский край) и нанесли на онлайн-карту более 20 достопримечательностей, сообщается на сайте администрации правительства и губернатора Пермского края в пятницу.

"Прошагай город" - проект, направленный на развитие моногородов и привлечение в них туристов. В его рамках волонтеры проходят по туристическим маршрутам моногородов, делают фотографии достопримечательностей - музеев, кафе, гостиниц, кинотеатров, торговых центров и других объектов - и наносят их на карты Google.

В ходе прогулки по Нытве волонтеры нанесли на карту более 20 достопримечательностей на трех туристических маршрутах, среди них - Музей ложки, Санаторий "Оазис", Центральная аллея города по проспекту Ленина, Дом культуры "Металлург" и другие точки.

Отмечается, что после Сатки (Челябинская область) Нытва стала вторым российским моногородом, где реализуется этот проект. Ожидается, что до конца текущего года к проекту "Прошагай город" присоединятся все восемь моногородов Прикамья.

Нытва расположена в низовьях реки Нытва, на берегах Нытвенского пруда и залива Воткинского водохранилища, в 50 км к западу от Перми. Основные достопримечательности города - Нытвенский пруд, Храм во имя Всех Святых, музей ложки.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 2 апреля подписал распоряжение о создании в Нытве территории опережающего развития (ТОР).