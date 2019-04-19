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19.04.19 14:05
Острая кишечная инфекция стала причиной госпитализации 22 детей в Дагестане
"22 ребенка госпитализированы в Каякентскую центральную районную больницу с признаками острой кишечной инфекции с 10 по 19 апреля. На сегодняшний день в больнице остается 15 детей. Состояние пациентов преимущественно легкой степени тяжести", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 50 обратившимся (из них 35 детей воспитанники дошкольного образовательного учреждения в селе Дружба) госпитализация не потребовалась, они отправлены на амбулаторное лечение. Возраст заболевших детей от 1 года до 6 лет.
Для оказания организационно-методической и лечебно-диагностической помощи в Каякентскую ЦРБ были направлены специалисты Республиканского центра инфекционных болезней. Причины очередной вспышки острой кишечной инфекции предстоит выяснить специалистам управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан.
Минздрав республики держит на постоянном контроле ситуацию со вспышкой кишечного заболевания в Каякентском районе.
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