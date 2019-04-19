Левитин: необходимо усиливать транспортное влияние России на Каспии

19.04.19 14:10

© РИА Новости. Евгений Одиноков

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Необходимо усиливать транспортное влияние России на Каспии, где сейчас наша страна проигрывает соседним, заявил помощник президента РФ, секретарь Государственного совета Игорь Левитин в Астрахани в пятницу.

"Наша задача увязать Север и Юг. Перевозки, к сожалению, идут не на Россию. И вообще не идут через Россию. Хотя когда мы с вами 15 лет назад создавали железнодорожную ветку к порту Оля (вблизи Астрахани - ИФ), говорили: "Вот теперь "Север-Юг" заработает". Вот прошли годы - Север есть, а Юга нет", - сказал И.Левитин участникам совещания, посвященного подготовке к заседанию президиума Госсовета на тему развития транспортной и энергетической инфраструктуры Каспийского региона.

При этом, как отметил И.Левитин, на севере России идет активное развитие сферы водных грузоперевозок.

"И недавно на Арктическом форуме вы видели, что президент поставил задачи, которые успешно решаются, хоть там условиях судоходства не такие, как на Юге. Мы должны с Юга подать грузы. Мы должны сделать все, чтобы этот (транспортный грузопоток - ИФ) поток появился", - сказал он

По его словам, выполнены только частично поручения президента, которые он дал в 2016 году по итогам Госсовета, посвященного перевозкам речным транспортом, в частности, по строительству судов, по перевозкам речным транспортом, по строительству судов, по созданию на реке транспортно-логистических узлов.

Международный морской торговый порт Оля расположен в 100 км от Астрахани и является универсальным портом для перевалки генеральных, контейнерных и автопаромных грузов.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России.