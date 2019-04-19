Акимов попросил Путина дать поручения по развитию в РФ сети 5G

19.04.19 14:48

© РИА Новости. Алексей Дружинин

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Максим Акимов попросил президента РФ Владимира Путина оказать поддержку в работе по конверсии частотного спектра для развития 5G в стране, следует из опубликованной на сайте Кремля стенограммы встречи.

"Там ситуация непростая. У нас есть спектр, который мы, конечно, можем предоставить, но это приведёт, скажем так, к монополизации рынка. И верхний диапазон - это 3,4-3,8 ГГц - находится в основном в использовании для специальных задач. Необходимы, конечно, для активизации этой работы соответствующие решения, мы будем на стороне правительства координировать. Но и просили бы соответствующих ваших поручений и возможности докладывать периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом вами совете по реализации нацпроектов. Это была бы мощная поддержка этому проекту", - сказал М.Акимов на встрече с президентом в пятницу.

По словам вице-премьера, на создание сети связи пятого поколения компаниями будет затрачено около 650 млрд рублей.

"Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам - поставщикам оборудования, это так называемая "большая тройка" олигополии: Cisco, Huawei и Nokia", - подчеркнул М.Акимов.

Он также отметил, что правила локализации производства телекоммуникационного оборудования под 5G-сети "должны быть довольны жёсткими".

М.Акимов еще в конце января говорил, что вопрос высвобождения частот для связи 5G должен быть поднят на национальный уровень. Глава Минкомсвязи Константин Носков также заявлял, что вопрос конверсии спектра надо выносить на уровень президента, поскольку "спектр, который нам нужен (3,4-3,8 ГГц - ИФ), принадлежит негражданским структурам президентского подчинения".

Обсуждение 5G сейчас активно ведется между операторами и регулятором. Минкомсвязи призывает компании к участию в консорциуме, так как частот для каждого игрока в отдельности нет.

Наилучшим диапазоном частот для 5G является полоса 3,4-3,8 ГГц. Этот так называемый "золотой диапазон" занят большим количеством других пользователей, в основном спецслужбами, и достаточной ширины свободной полосы частот для того, чтобы каждому игроку отдельно разворачивать сети, в этом диапазоне пока найти не удается.

Другие диапазоны (есть, например, достаточный ресурс в 4,8-4,99 ГГц или в верхнем - 25-27 ГГц) не подходят, так как вендоры не производят оборудования под эти диапазоны - они его рассматривают их в качестве "второго эшелона".

От того, насколько быстро удастся договориться о расчистке спектра, зависит скорость внедрения 5G в РФ. Сеть 5G необходима для развертывания промышленного интернета, включая такие направления как "умный город", "интернет вещей", беспилотный транспорт и др.

В начале недели замглавы Минкомсвязи Олег Иванов говорил, что от скорости развертывания 5G в России зависит экономическая безопасность страны.

"Вопросы выделения частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц - это вопрос скорости развертывания сетей 5G и, соответственно, недопущения отставания РФ в развитии новой технологии от других развитых стран мира. Минкомсвязи рассматривает этот вопрос как вопрос экономической безопасности", - заявлял чиновник.

В начале недели ГКРЧ отказалась дать операторам связи ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) и ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) возможность продолжать самостоятельные испытания технологии 5G в диапазонах 3,4-3,8 ГГц - срок разрешения на использование операторами частот в этом диапазоне для проведения исследований истек 31 декабря 2018 года, против продления исследований выступили силовые ведомства РФ.

Согласно программе "Цифровая экономика", устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах с населением от 1 млн человек.