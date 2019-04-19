Глава РФПИ не исключает зарубежные инвестиции в российские нацпроекты

19.04.19 14:20

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о готовности инвесторов из Европы, Саудовской Аравии и Азии вкладывать средства в национальные проекты.

"При вашей поддержке мы будем этим очень активно заниматься. И наши партнеры готовы вкладывать в эти проекты, это партнеры из Саудовской Аравии, из Азии, из многих стран, в том числе европейские партнеры", - сказал К.Дмитриев на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Он также рассказал о уже реализуемых проектах в различных сферах, среди которых строительство дублера Кутузовского проспекта, ЦКАД-3 и ЦКАД-4.

В рамках программы "Цифровая экономика", по словам К.Дмитриева, РФПИ вместе с компанией "Транснефть Телеком" реализует проект цифрового кабеля - моста между Японией и Европой через Россию. "Инвестируем активно в этот проект. Также в нем участвует японский фонд крупными средствами", - отметил глава суверенного фонда.

Идет работа и в рамках проекта "Экология" - РФПИ вместе с "Ростехом" и турецкими партнерами инвестируют в мусороперерабатывающие, мусоросжигательные заводы, продолжил он.

"В рамках проекта "Здравоохранение" - это и сеть клиник "Мать и дитя", и сеть онкологических клиник, которые мы построили, будем сейчас строить из них федеральную сеть. И также вместе с турецкой группой Renaissance планируем построить 15 многофункциональных клинических центров на всей территории России. Также в рамках проекта "Жилье и городская среда" реализуем очень крупный технопарк: на базе аэропорта "Тушино" будет построен фактически город внутри города", - рассказал глава фонда.