Заморозки продержатся на Ставрополье до вторника - МЧС

19.04.19 14:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение объявлено в Ставропольском крае из-за продолжающихся заморозков, сообщает Главное управление МЧС по региону.

"Ночью и утром на территории Ставропольского края 21 и 22 апреля местами сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 1 до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.

МЧС отмечает, что существует вероятность повреждения и частичной гибели цветков ранних косточковых плодовых культур. В этой связи садоводам рекомендуется защитить плодовые деревья и организовать дымление, а для больших коммерческих насаждений необходимо обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.

Ранее сообщалось, что заморозки начались в Ставропольском крае накануне. На большей части территории края в ночь на четверг выпал снег - в среднем один-два сантиметра.

Ожидалось, что заморозки прекратятся к воскресенью.