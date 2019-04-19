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19.04.19 14:21
Заморозки продержатся на Ставрополье до вторника - МЧС
"Ночью и утром на территории Ставропольского края 21 и 22 апреля местами сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 1 до минус 3 градусов", - говорится в сообщении.
МЧС отмечает, что существует вероятность повреждения и частичной гибели цветков ранних косточковых плодовых культур. В этой связи садоводам рекомендуется защитить плодовые деревья и организовать дымление, а для больших коммерческих насаждений необходимо обеспечить импульсное распыление незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время.
Ранее сообщалось, что заморозки начались в Ставропольском крае накануне. На большей части территории края в ночь на четверг выпал снег - в среднем один-два сантиметра.
Ожидалось, что заморозки прекратятся к воскресенью.
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