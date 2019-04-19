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19.04.19 14:24
Патрушев: в ходе реализации ФЦП "Юг России" похищено более 2 млрд руб
"В ходе реализации ФЦП "Юг России" и иных инфраструктурных проектов вскрыты хищения бюджетных средств на сумму более 2 млрд. рублей", - заявил Н.Патрушев.
"Коррупция, хищения бюджетных средств, организованная преступность, проявления клановости представляют не менее серьезную угрозу национальной безопасности. Особенно высокий уровень коррупции фиксируется в сферах ТЭК, ЖКХ, в здравоохранении и строительном комплексе", - сказал секретарь Совбеза.
По его словам, среди причин плохого социального самочувствия населения следует также отметить низкие доходы, безработицу, рост цен на товары и услуги, проблемы землепользования.
Н.Патрушев попросил в ходе совещания доложить ему о принимаемых мерах по выявлению и пресечению коррупции и злоупотреблений в органах власти, а также проинформировать о мерах для повышения качества жизни населения и проблемах, требующих федерального вмешательства
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