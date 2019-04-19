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19.04.19 14:28
Новосибирского коллекционера оштрафовали за продажу медали "За взятие Берлина"
Он признан виновным по ст. 324 УК РФ (незаконный сбыт государственных наград СССР).
Суд установил, что 16 сентября 2018 года на ярмарке у дома культуры им.Чкалова коллекционер продал за 1,2 тыс. рублей подлинную государственную награду, имеющую историческую ценность - медаль "За взятие Берлина".
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