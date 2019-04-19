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19.04.19 15:04

Определены новые компании, которые будут поставлять топливо в Крым

© РИА Новости. Алексей Дружинин
19 апреля. Interfax-Russia.ru - Определены новые компании, которые будут поставлять топливо в Крым, решаются вопросы логистики, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Решения все найдены и в настоящее время реализуются. Я хочу отметить, что в отличие от всей страны на территории Крыма с нового года цены на бензин не росли, а на дизельное топливо выросли меньшими темпами, чем в среднем по России. Мы предприняли целый ряд мер, сейчас детали не буду раскрывать, но нашли новые компании, которые будут поставлять топливо на крымский полуостров. Сегодня решается логистическая проблема доставки топлива на Крымский полуостров. Я думаю, что в целом в Крыму нам удастся выровнять цены со среднероссийскими.

В ответ на вопрос, в какие сроки это может случиться, Д.Козак сказал: "К середине года".

Ранее глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что ведомство через подведомственные структуры прорабатывает схемы сокращения издержек транспорта топлива в Крым.

"Мы понимаем, что есть вопросы по логистике. И вопросы отсутствия вертикально-интегрированных компаний в Крыму. Нам нужно будет обеспечить выполнение указаний председателя правительства и предложить меры по сокращению разрывов в ценах между ЮФО, Краснодарским краем и Крымом. У нас есть уже наработки. Планируем, что в реализации этой задачи будут участвовать подведомственные структуры Минэнерго. Уже сегодня отрабатываем транспортно-логистическую схему по обеспечению нефтепродуктами Крыма с тем, чтобы сократить соответствующие издержки", - говорил А.Новак.

Ранее премьер-министр РФ поручил до 15 мая представить предложения по снижению цен на горюче-смазочные материалы в Крыму.

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