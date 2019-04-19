Свердловская область инвестирует 45 млрд руб в создание первого на Урале туркластера

19.04.19 14:36

© РИА Новости. Павел Лисицын

19 апреля. Interfax-Russia.ru - Свердловская область планирует инвестировать в создание первого на Урале туристско-рекреационного кластера "Гора Белая" около 45 млрд рублей в течение десяти лет, сообщает департамент информационной политики губернатора региона.

Ожидается, что из общего объема финансирования частные инвестиции составят 30 млрд рублей.

В пятницу генеральный директор управляющей компании кластера "Гора Белая" Леонид Гункевич презентовал проект строительства этого объекта на V Ялтинском международном экономическом форуме.

"Туристический кластер "Гора Белая" представляет собой масштабный проект государственно-частного партнерства. Государство создает основу, обеспечивающую рост турпотока и вход в проект частных инвесторов: развивает горнолыжный курорт, строит инженерную инфраструктуру, вкладывает средства в благоустройство и в создание точек притяжения туристов. Бизнес встраивается в комплекс кластера с проектами гостиниц, досуговых центров, кафе, аттракционов, разными услугами в сфере гостевой инфраструктуры, сервиса и туризма", - приводятся в сообщении слова Л.Гункевича.

Соглашения с первыми резидентами кластера будут подписаны на международном форуме "Большой Урал", который пройдет в Екатеринбурге 25-26 апреля.

Проект кластера "Гора Белая" включает в себя различные виды отдыха. Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, в него входят горнолыжный комплекс "Гора Белая", природный парк "Река Чусовая", буферная зона Висимского заповедника, поселки Висим, Усть-Утка и другие. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.